الأسطورة براينت.. موهبة مبكرة ونهاية مأساوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقّى العالم صدمة بوفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية، إثر تحطم مروحية كانت تقله مع ابنته وآخرين، وذلك مساء الأحد، بالقرب من مدينة "لوس أنجلوس".

براينت، يعد من أشهر لاعبي السلة في العالم، وهو الذي وُلد في ولاية بنسلفانيا عام 1978 ، لأب كان يلعب كرة السلة أيضا.

بدأ براينت، الذي توفي عن عمر 41 عاما، رحلته عام 1996 مع لوس أنجلوس ليكرز، وظل لاعبا في صفوفه حتى اعتزاله عام 2016.

فاز براينت، بدوري السلة الأمريكي 5 مرات مع ليكرز، كما حقق خلال مسيرته العديد من الأرقام القياسية أبرزها أنه أول لاعب يكمل 20 عاما متتالية في تاريخ دوري بلاده.

Advertisements

فضلا عن ذلك، يعد براينت الهداف التاريخي لفريق لوس أنجلوس ليكرز، ورابع أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بتاريخ المسابقة.

على الصعيد الدولي مع المنتخب الأمريكي حصد براينت ذهبيتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.

وتعرض براينت لإصابة في وتر أكيليس عام 2013، عجّلت باعتزاله بعد 3 سنوات عن 37 عاما.