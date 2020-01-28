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شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى أوغندا تتعهد بتقديم المساعدة للأطفال المحرومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حتى لا يقتصر حفظ القرآن على الأغنياء
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
تعهد القائم بأعمال السفارة السعودية في أوغندا، الأستاذ بندر بن محمد الفيفي، بتقديم يد العون لجميع الأطفال المحرومين في المجتمع الإسلامي في البلد الإفريقية.
وكشف الفيفي عن ذلك أثناء ترؤسه حفل تخرج الدفعة الثانية لحفظة القرآن الكريم في مدرسة النور الإسلامية ومركز تحفيظ القرآن في منطقة مبارارا، في أوغندا، حيث كان الضيف الرئيسي.
وقال في كلمة قصيرة: حتى لا يكون حفظ القرآن الكريم مقتصرًا فقط على من عنده القدرة المالية هنا، سنشارك أيضًا بمد يد العون لمن لا يستطيع، مطالبًا بقائمة بأسماء العائلات التي لا تستطيع تسجيل أسماء أبنائها لمساعدتهم.
يُذكر أن سفارة المملكة كان سبق وأن وزعت 300 كوبون هدايا على المرضى والعاملين الصحيين في أوغندا؛ لتمكنهم من الوصول إلى المواد الغذائية المتاحة، معربة عن التزامها بدعم القطاع الصحي.
وقال الفيفي في تلك المناسبة: سفارة المملكة ملتزمة بدعم القطاع الصحي في أوغندا، وسأتواصل مع رؤسائي لتقديم بعض الدعم للمستشفيات.
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