الارشيف / اخبار السعوديه

أمير الرياض يوجه بترقية المجموعة الأولى من موظفي الإمارة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمير الرياض يوجه بترقية المجموعة الأولى من موظفي الإمارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-28

وجميع المحافظات والمراكز التابعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بترقية (281) موظفاً وهي الدفعة الأولى لهذا العام 1441هـ من موظفي الإمارة وجميع المحافظات والمراكز التابعة لها على النحو التالي:

Advertisements

1/ ترقية ( 6 ) موظفين من المرتبة التاسعة إلى العاشرة.
2/ ترقية ( 12 ) موظفاً من المرتبة الثامنة إلى التاسعة.
3/ ترقية ( 63 ) موظفاً من المرتبة السابعة إلى الثامنة.
4/ ترقية ( 138 ) موظفاً من المرتبة السادسة إلى السابعة.
5/ ترقية ( 62 ) موظفاً من المرتبة الخامسة إلى السادسة.

وقد بارك سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه – حفظهما الله – للجميع هذه الترقيات ، متطلعين لبذل المزيد من الجهد والحرص في العمل ، وأن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لأداء المهام المناطة بهم بكل إخلاص وأمانة.

تابعنا على eb0c817e6f.jpg تواصل معنا على4fcaf1f70c.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يوجه بترقية المجموعة الأولى من موظفي الإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا