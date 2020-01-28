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استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين خالد بن خليفة خلفاً له

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2020-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر تميم بن حمد، قبل استقالة عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”: “أصدر أمير قطر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء”.

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وأصدر تميم بن حمد، أمراً جديداً بتعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء.

وقالت الوكالة الرسمية إن “الأمر الأميري نص على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية”.

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