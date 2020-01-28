شكرا لقرائتكم ضبط مُقيمَيْن بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-28 استخدما معملاً لهذا الغرض متابعات الخليج 365 - واس Advertisements ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والثاني من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمان معملاً لهذا الغرض.

وأفاد الغامدي أنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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