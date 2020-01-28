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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له.

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واستعرضت خلال الاستقبال العلاقات الوثيقة بين السعودية وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية، العميد طيار ركن عوض بن عبدالله الزهراني.

كما حضره من الجانب الباكستاني، سفير باكستان لدى السعودية، راجا علي إعجاز، ومدير عام اللوجستية وقيادة الأركان المشتركة، اللواء طيار سرفراز خان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى السعودية، العميد ركن هارون إسحاق راجا.