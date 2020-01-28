شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له.
واستعرضت خلال الاستقبال العلاقات الوثيقة بين السعودية وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية، العميد طيار ركن عوض بن عبدالله الزهراني.
كما حضره من الجانب الباكستاني، سفير باكستان لدى السعودية، راجا علي إعجاز، ومدير عام اللوجستية وقيادة الأركان المشتركة، اللواء طيار سرفراز خان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى السعودية، العميد ركن هارون إسحاق راجا.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.