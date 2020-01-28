تشهد مناطق المملكة هذه الأيام موجات برد قارسة، عجزت على أثره سخانات المياه في المنازل والمنشآت عن مقاومة البرودة بسبب الترسبات، وسط تأكيدات بأن الصيانة المستمرة وعمل إجراءات بسيطة كفيلة للاستفادة من تلك الأجهزة.
وفي رسائله التوعوية، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية.
وذكر المركز أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانات، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل “#سخانك_يفزع_ لك”، وتتمثل في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة البرد .. ترسبات السخانات ترفع استهلاكها للكهرباء .. و”كفاءة”: الحل بسيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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