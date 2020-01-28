شاهد : صورة جديدة لتركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في نيويورك

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة صورة له مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال “طعيمة” في تعليقه علي الصورة التي ظهر بها مع تركي آل الشيخ : “ألف سلامة عليك يا معالي المستشار وربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك وشكرا على كل حاجة” . وأجرى تركي أل الشيخ عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، ومن المقرر أن يجري تركي آل الشيخ عملية جراحية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة .

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