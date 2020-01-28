بمتوسط 7 آلاف ريال.. وزير العمل يكشف المهن الأكثر طلبًا بالقطاع الخاص

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي: إنَّ مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجًا لدى القطاع الخاص بالمقارنة ببقية المهن، وأضاف الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المحاسبين السعودي، أنَّ متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يقارب 7 آلاف ريال، وإمكانية «التأنيث» بهذه المهن عالية؛ نظرًا لطبيعة المهام التي تتطلب الدِّقّة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالبًا. مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

واستكمل الراجحي، أنَّ الوزارة أطلقت بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحاسبين، برنامج التسجيل المهني، في شهر محرم الماضي؛ للتحقق من مؤهلات العاملين الوافدين في مهن المحاسبة والمراجعة، كمتطلب لإصدار وتجديد رخص العمل أو تعديل المهن.

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