اليوم.. «فرضية خطيرة» لحريق بعربة قطار أثناء مغادرته محطة ركاب الرياض

أعلنت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي أنَّه سيتم عند الساعة ( 10:30 ) من صباح اليوم الثلاثاء، وبالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تنفيذ فرضية حريق في إحدى عربات القطار أثناء مغادرته محطة الركاب بالرياض.

وتهدف الفرضية إلى الوقوف على استعداد وجاهزية الجهات المعنية بسلامة استخدام القطارات بالمملكة للاستجابة السريعة في التعامل مع الحرائق بأنواعها، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها بما يضمن الاستعداد التام للمحافظة على أفضل مستويات السلامة في جميع محطات وعربات القطارات بالمملكة.