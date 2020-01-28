عوالق ترابية ورؤية محدودة على الرياض ونجران

وجهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بوجود عوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض ونجران، خلال الساعات القادمة.
وأوضحت هيئة الأرصاد –عبر تويتر- أن الحالة تشمل «عفيف» بمنطقة الرياض وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، كما تشمل «نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وخباش والأجزاء المجاورة لها» بمنطقة نجران وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك، وحائل، فيما تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
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