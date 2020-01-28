السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي المستشارة الخاصة لشؤون الأوقاف لدى الرئيس النيجري



نيامي 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي اليوم معالي المستشارة الخاصة لشؤون الأوقاف لدى الرئيس النيجري والإخصائية لدى البنك الإسلامي للتنمية خديجة جالو.

وجرى خلال اللقاء استعراض المهام والجهود لإرساء أسس الأوقاف الإسلامية بالنيجر خدمةً لشعب النيجر.

// انتهى //

11:49ت م

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