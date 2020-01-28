السعودية اليوم / "الإسعافات الأولية" دورة في نادي الحي الترفيهي بمحافظة رفحاء



‏رفحاء 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

نظم نادي الحي الترفيهي بثانوية رفحاء أمس، دورة تدريبية توعوية إرشادية في الاسعافات الأولية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي، استهدفت جميع مشرفي نادي الحي والمشرفين المتعاونين.

وتناولت الدورة كيفية التعامل مع الاصابات المختلفة، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، وحالات الكسور، إلى جانب طرق وقف النزيف والتسمم، وغيرها // انتهى //

11:43ت م

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