السعودية اليوم/ أمين الشرقية يوقع اتفاقية لتطوير أحد الميادين بمحافظة الخبر



الدمام 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، مذكرة اتفاق مع إحدى الشركات الوطنية، لتطوير أحد الميادين بطريق الملك فيصل الساحلي بمحافظة الخبر، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.

ونوه المهندس الجبير بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، مؤكدًا دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.

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11:34ت م

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