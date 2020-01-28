سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتداعيات استهداف السفارة الأمريكية بصواريخ الكاتيوشا الليلة الماضية, مبرزةً تأثيرات هذا الاستهداف على سمعة العراق وعلاقاته بالمجتمع الدولي,

واهتمت مجددًا بالحراك السياسي والبرلماني العراقي الهادف إلى التوافق على ترشيح رئيس وزراء جديد يخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وتطرقت صحف الثلاثاء إلى التطورات التي شهدها الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية, بخاصة في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار جنوب البلاد, مشيرةً إلى الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية, ومن بينها إطلاق الرصاص الحي على المعتصمين وحرق خيمهم.

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11:15ت م

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