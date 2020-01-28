السعودية اليوم / مفتيا موريتانيا وأوكرانيا يشيدان بمشاركة المملكة في مؤتمر الأزهر العالمي



القاهرة 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

أشاد عدد من المفتين بدول العالم بمشاركة المملكة في مؤتمر الأزهر العالمي، مؤكدين أنها تأتي تجسيدًا للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومكافحة الإرهاب ونبذ الغلو والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والتآلف في جميع أنحاء العالم.

وثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بضيوف الرحمن اتساقًا مع دورها الريادي في العالم الإسلامي.

وأكد سماحة مفتي جمهورية موريتانيا الشيخ أحمد ولد مرابط في تصريح له على هامش المؤتمر أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر ممثلة بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ينبأ بأهميته وبالنتائج التي سيحققها مستقبلًا، منوهًا بأهمية تجديد الفكر خاصة أنه مطلوب في شريعة الإسلام ، مشيدًا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - في نشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

وشدد سماحة مفتي جمهورية أوكرانيا الشيخ أحمد تميم في تصريح له على أهمية المؤتمر لتحقيق الرؤية السليمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الوسطية ومكافحة التطرف والغلو البعيد كل البعد عن تعاليم وقيم الإسلام دين الرحمة والسلام.

وثمن سماحته الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، لافتًا النظر إلى المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة و المشاعر المقدسة للتسهيل على ضيوف الرحمن والزوار أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

11:13ت م

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