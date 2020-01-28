السعودية اليوم / نائب رئيس جمعية الكشافة يؤكد أهمية تقويم وتطوير سياسة تنمية الموارد البشرية الكشفية



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وأوضح الفهيد بمناسبة اختتام عددٍ من الدراسات التأهيلية التي نظمتها الجمعية مؤخراً بالمملكة وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتضح من خلال القراءة الأولية لأهم النتائج التي تضمنها التقارير أن هناك مناخ واعي في جميع قطاعات الجمعية لتعزيز مجالات التواصل والتعاون بين القيادات الكشفية والمسئولين في جميع المهام ، وفي مجال تنمية الموارد البشرية تحديداً باعتباره الأساس للارتقاء بالبرامج والممارسة التربوية الهادفة ، والكفيلة بتوسيع قاعدة المتطوعين .

وأشار الفهد إلى أهمية تنفيذ وتتبع تلك السياسة على جميع المستويات ، والبحث عن السباب الكامنة وراء المعوقات الذاتية والموضوعية أن وجدت ، والعمل على تفعيل للعناصر الثلاثة المكونة للسياسة ( التوفير والجذب ، والدعم والمساندة ، والمتابعة والتقويم ) وفق منظومة متكاملة ، مع أهمية التركيز على البعد الاستراتيجي في العمل ، بما يفتح آفاقاً واسعة لبلورة الاختيارات والتوجهات العامة وفق خطط وبرامج مدروسة تراعي الاحتياجات ومطالب المجتمع

على السواء .

// انتهى //

11:10ت م

0043



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أهمية تنفيذ وتقويم وتطوير سياسة تنمية الموارد البشرية بما ينسجم مع متطلبات الاستراتيجيات العالمية والاقليمية والوطنية، وبما يستجيب للحاجة الماسة لتوفير وتأهيل والاحتفاظ بأكبر عدد من القادة والمسؤولين المتطوعين في جميع المهام .وأوضح الفهيد بمناسبة اختتام عددٍ من الدراسات التأهيلية التي نظمتها الجمعية مؤخراً بالمملكة وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتضح من خلال القراءة الأولية لأهم النتائج التي تضمنها التقارير أن هناك مناخ واعي في جميع قطاعات الجمعية لتعزيز مجالات التواصل والتعاون بين القيادات الكشفية والمسئولين في جميع المهام ، وفي مجال تنمية الموارد البشرية تحديداً باعتباره الأساس للارتقاء بالبرامج والممارسة التربوية الهادفة ، والكفيلة بتوسيع قاعدة المتطوعين .وأشار الفهد إلى أهمية تنفيذ وتتبع تلك السياسة على جميع المستويات ، والبحث عن السباب الكامنة وراء المعوقات الذاتية والموضوعية أن وجدت ، والعمل على تفعيل للعناصر الثلاثة المكونة للسياسة ( التوفير والجذب ، والدعم والمساندة ، والمتابعة والتقويم ) وفق منظومة متكاملة ، مع أهمية التركيز على البعد الاستراتيجي في العمل ، بما يفتح آفاقاً واسعة لبلورة الاختيارات والتوجهات العامة وفق خطط وبرامج مدروسة تراعي الاحتياجات ومطالب المجتمععلى السواء .// انتهى //11:10ت م0043

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