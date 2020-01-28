السعودية اليوم / "نعمة الأمن والأمان والتحذير من الفتن" محاضرة بتعاوني تبوك غداً



تبوك 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة, محاضرة بعنوان " نعمة الأمن والأمان والتحذير من الفتن"، وذلك بعد صلاة العشاء في مقر المكتب التعاوني بتبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة دروس ومحاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.

// انتهى //

11:08ت م

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