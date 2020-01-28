السعودية اليوم / بدء التصفيات الأولية على جائزة خادم الحرمين الشريفين المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، التصفيات الأولية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره المحلية، في مناطق المملكة، حيث تم الانتهاء من التصفيات في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية وتبوك، ولا زالت التصفيات قائمة بجميع مناطق المملكة، استعداداً للتصفيات النهائية للجائزة، والتي ستكون ــ بإذن الله ــ خلال الفترة من 4 - 8 / 8 / 1441هـ، بمدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة العامة أن المسابقة تحظى باهتمام كبير من قبل طلاب جمعيات تحفيظ القرآن، وكذلك أبناء شهداء الواجب للمشاركة فيها، لما لها من أهمية وفوائد في تشجيع شباب الأمة الإسلامية على العمل على فهم القرآن الكريم باعتباره دستور هذه الأمة.

وأشارت إلى أن هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، جعلت جل اهتمامها خدمة الإسلام في جميع مجالاته وصوره، والاهتمام بالقرآن الكريم من أعلى وأشرف هذه المجالات، وهذه البلاد تسعى بكل ما أوتيت إلى أن تظل مصدراً مضيئاً لكتاب الله العزيز في حفظه وتعليمه، والمنافسة على حسن ترتيله وتجويده.

// انتهى //

11:07ت م

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