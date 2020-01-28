

جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

وقعّت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في مجال مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، من خلال بناء وتأهيل القدرات البشرية بالجامعة، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية في المملكة، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بجدة.

وتؤطر الاتفاقية التي وقعها كل من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ورئيس البرنامج المهندس نزار بن يوسف حريري، لمجالات العمل المشترك بين الطرفين كتأهيل القدرات البشرية بالجامعة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دعم تدريب الطلاب، وتطوير المسارات التعليمية في الجامعة، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين.

وأكد معالي مدير الجامعة أهمية هذه الاتفاقية من حيث دعم مجالات التدريب وتوظيف مخرجات الجامعة في قطاعات الصناعة، والتواصل المستمر مع قطاعات الصناعة لدعم مشاريع المملكة الاستراتيجية، وتطوير القدرات البشرية لمواكبة احتياجات سوق العمل، لتتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

// انتهى //

11:06ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شراكة استراتيجية بين جامعة الملك عبدالعزيز والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.