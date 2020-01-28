السعودية اليوم / الخارجية الأمريكية ترفع تحذير السفر إلى الصين للمستوى الثالث



واشنطن 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر إلى الصين من الثاني إلى الثالث، داعية المواطنين الأمريكيين إلى إعادة النظر في هذا الأمر نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان الاثنين إنها رفعت مستوى تحذير السفر إلى مقاطعة هوبي حيث تقع مدينة ووهان منبع الفيروس إلى المستوى الرابع الذي يعني منع السفر كليًا، محذرة المواطنين الأمريكيين من مغبة التوجه إلى هناك.

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10:57ت م

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