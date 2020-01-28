شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للهلال والصليب الأحمر يُشيد بجسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، بمواصلة جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية بإخلائها طبياً من اليمن إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

وثمن التويجري الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة نحو استمرار المساعدات الإغاثية والعمل على مدار الساعة، وفق إستراتيجية واضحة للوقوف مع المتضررين في شتى أنحاء العالم، وبشكل خاص الجهود التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات إغاثية وإيوائية وطبية لصالح الأشقاء اليمنيين، مؤكداً مواصلة المملكة مسيرتها لخدمة العمل الإنساني والإغاثي داخل اليمن وخارجه، بالتنسيق مع المنظمات الدولية وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الوطن العربي .