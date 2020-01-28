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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متهمين بحوزتهما 2498 بطاقة هوية مقيم مزورة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية، والثاني من الجنسية الصومالية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمان معملاً لهذا الغرض.
وأفاد الغامدي أنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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