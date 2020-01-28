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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمين اثنين، أحدهما من الجنسية الهندية، والثاني من الجنسية الصومالية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمان معملا لهذا الغرض.
وأفاد الغامدي أنه ضبطت بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة تستخدم في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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