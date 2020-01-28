أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ جازان وعسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء. وتشهد منطقة جازان ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” تنبِّه عسير وجازان: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.