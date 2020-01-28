“الطيران المدني”: نقل 43 وجهة دولية ومحلية إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها أنهت حتى الآن نقل 43 وجهة دولية ومحلية إلى الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، عبر الخطوط الجوية السعودية، ويجري حالياً نقل بقية الوجهات.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الروساء، وفقاً لـ”الاقتصادية”، بأن الوجهات التي جرى نقلها تضم 23 وجهة داخلية وهي: الدمام، القصيم، القريات، الأحساء، الطائف، العلا، الوجه، بيشة، عرعر، طريف، رفحاء، الباحة، القيصومة، الجوف، الدوادمي، ينبع، وادي الدواسر، تبوك، شرورة، حائل، نجران، جازان، وأبها. أما الوجهات الدولية فتشمل كلاً من: أبوظبي، البحرين، مسقط، الكويت، أُثينا، روما، ميونخ، فرانكفورت، ميلان، فينا، جنيف، الخرطوم، بيروت، القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ، نيروبي، أربيل، وعمان، لافتاً إلى أن عدد الرحلات المسيرة يومياً في الصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد تصل إلى 145 رحلة.