نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد زيارته لمعرض صناعة الزيت في الرياض. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1377هـ (1958م)، الملك سلمان وبجواره عدد من المواطنين والأجانب.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية للملك سلمان قبل 64 سنة خلال زيارته لمعرض صناعة الزيت بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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