بدر بن فرحان: الصين ضيف شرف عامنا الثقافي 2020

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس (الإثنين)، أن الصين ستكون ضيف شرف عام الثقافة للمملكة 2020.

وقال الأمير بدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الصين ضيف شرف لعامنا الثقافي 2020”. وفي سياق آخر، تدشن وزارة الثقافة اليوم مبادرة المسرح الوطني، لدعم إبداعات المسرحيين السعوديين، وتعزيز إمكاناتهم في الفنون الأدائية، وتطوير المخرجات المسرحية السعودية، ويتضمن الحفل عرض مسرحية “درايش النور” للكاتب صالح زمانان، لمدة يومين.