ذكرت مصادر أن الجهات المعنية بدأت استعداداتها تمهيداً لإعادة تحديد السرعات على طريق “ينبع – جدة” السريع إلى 140 كلم في الساعة؛ وذلك أسوة بالطرق السريعة الأخرى بالمملكة. وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أنه يُنتظر استكمال الإجراءات النظامية والتحذيرية من الجهات المسؤولة لبدء تطبيق قرار رفع السرعة خلال الأسابيع المقبلة. يُذكر أن الأمن العام قد شدد في وقت سابق على كل مستخدمي الطرق ضرورة التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية، التي تحدد السرعات في بعض الطرق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تطبيق رفع السرعة إلى 140 كلم على طريق “ينبع – جدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.