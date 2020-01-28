هل يمكن تسجيل الصورة الشخصية في بطاقة الهوية بدون شماغ؟.. “الأحوال المدنية” ترد

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التذكير بضرورة الحضور لمكاتبها بالزي الرسمي السعودي؛ لإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم. وتلقت الوكالة تساؤلًا عبر حسابها بموقع «تويتر»، بشأن «الحضور بدون (شماغ) لتسجيل الصورة الشخصية (في بطاقة الهوية) بالزي الرسمي السعودي لدى الأحوال المدنية»، وردت الوكالة بأنَّه «يجب على المواطنين الالتزام بالزي الرسمي السعودي؛ لإنهاء الإجراءات؛ وذلك اعتدادًا بالضوابط النظامية للصورة والتي تتضمن أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، وبدون نظارات، وحديثة ملونة، مع التقيد بالزي الرسمي».

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