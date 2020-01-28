السيسي يمنح “آل الشيخ” وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى”، لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وسلم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، الوسام للوزير آل الشيخ، نيابة عن الرئيس السيسي، وذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي.

وجاء هذا التكريم نظير جهود وزير الشؤون الإسلامية الدعوية، وسعيه لتجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام داخل المملكة وخارجها، وسعيه الدائم في التصدي للفكر المتطرف.

وأعرب الدكتور عبداللطيف عن شكره وتقديره لمصر -رئاسةً وحكومة وشعبا- على ما يبذلونه من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر السلام والوسطية والاعتدال، ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والإلحاد والانحلال.

ويرأس آل الشيخ وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي الذي دعت إليه مصر، وبدأ أعماله في وقت سابق اليوم تحت عنوان “تجديد الفكر الديني”، ويستمر على مدى يومين بمشاركة قيادات سياسية ودينية من 46 دولة حول العالم.