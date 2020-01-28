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تنفيذ فرضية حريق بعربة قطار أثناء مغادرته محطة الركاب بالرياض صباح اليوم

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أعلنت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، أنها ستنفذ فرضية حريق في إحدى عربات القطار أثناء مغادرته محطة الركاب بالرياض، وذلك عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الشركة للخطوط الحديدية “سار”.

وقالت هيئة الأمن الصناعي إن الفرضية تهدف إلى الوقوف على استعداد وجاهزية الجهات المعنية بسلامة استخدام القطارات بالمملكة للاستجابة السريعة في التعامل مع كل أنواع الحرائق، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها بما يضمن الاستعداد التام للمحافظة على أفضل مستويات السلامة في جميع محطات وعربات القطارات بالمملكة.

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