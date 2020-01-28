بالفيديو.. درجة الحرارة تصل لـ7 تحت الصفر بـ«شفا الطائف»

وثَّق أحد المواطنين مقطع فيديو لوصول درجة الحرارة اليوم إلى 7 درجات تحت الصفر، في قرية الشفا التابعة لمدينة الطائف.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر «موقع تويتر»، تجمع الجليد على سيارة المواطن بالتزامن مع تسجيل عدَّاد الحرارة لـ -7 درجة، ووثق المقطع «اليوم الاثنين درجة حرارة الشفا اليوم لأول مرة تسجل 7 تحت الصفر، لا إله إلا الله، درجة متدنية جدًّا».

تسود أجواء شديدة البرودة العاصمة السعودية الرياض ومناطق أخرى في المملكة، إذ يستمر تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة.

وإلى ذلك توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة بدءًا من يوم الأربعاء إلى السبت المقبل، مما يؤدِّي إلى تدنِّي مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنَّ تلك الحالة الجوية ستؤثر خلال ساعات النهار بالفترة المشار إليها في مناطق «تبوك، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة»، ويمتد ذلك التأثير إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتكون سرعة الرياح 50 كم/ ساعة، وقد تتسبَّب في شبه انعدام الرؤية على منطقتي الحدود الشمالية والجوف يوم السبت، آخر أيام الحالة الجوية المتوقعة.

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كما توقعت «هيئة الأرصاد»، عودة الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من مساء يوم الخميس القادم، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر، على أجزاء من مناطق تبوك، والحدود الشمالية وحائل.

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