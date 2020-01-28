السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة ينظم ورشة "تنمية القدرات البشرية" لممثلي الجهات الحكومية المشاركين في قمة العشرين



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

ينفذ معهد الإدارة العامة ممثلاً بالفرع النسائي في الرياض غداً ورشة عمل "تنمية القدرات البشرية" لممثلي المملكة من مختلف الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات قمة دول العشرين، وموظفي الأمانة العامة لدول العشرين.

وبين معالي مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن الفعالية تأتي في إطار تعاون المعهد مع مختلف القطاعات الحكومية الأخرى ، مؤكداً حرص المعهد على توفير مختلف سبل النجاح لهذه الورشة من أجل تحقيق أهدافها، لاسيما وأن المعهد يتمتع بخبرة في عملية التدريب بفضل ما يملكه من كوادر مهنية مؤهلة.

وقال الدكتور القحطاني : " قمة العشرين حدث تاريخي مهم يعكس مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية ،إضافة إلى قيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين".

من جانبها أوضحت مديرة عام الفرع النسائي للمعهد الدكتورة هند آل الشيخ، أن الورشة تأتي بمبادرة من معهد الإدارة العامة لدعم جهود المملكة في استضافة قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، وللإسهام في تدريب الكوادر العاملة في أمانة مجموعة العشرين، وممثلي القطاعات الحكومية المشاركة في مجموعات العمل، ومجموعات التواصل لتنمية قدرات المشاركين في جوانب التواصل الفعال، والإقناع والتأثير ومهارات التفاوض.

ولفتت إلى أن برنامج الورشة يعزز من كفاءة وأداء موظفي وممثلي المملكة من مختلف الجهات الحكومية في اجتماعات دول العشرين، ويعكس كذلك ما يملكه المعهد من قدرات تدريبية متميزة.

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