السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تعزل نحو 90 جنديًا في الحجر الصحي في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا



سيئول 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

عزلت السُلطات العسكرية بكوريا الجنوبية نحو 90 جنديًا زاروا مؤخرًا الصين، وذلك ضمن جهود منع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم أن الخطوة تأتي في ظل مخاوف من تفشي الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية. ويشار إلى أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في سيئول.

وقالت وزارة الدفاع: إن نحو 150 جنديًا زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية، وجرى عزل نحو 92 جنديًا في منازلهم أو أماكن منفصلة في قواعدهم العسكرية، حيث أنهم قد يكونوا في فترة حضانة الفيروس.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون سو أنه لم تسجيل حالات إصابة مشتبه بها في صفوف الجيش حتى الآن. مشيرًا إلى القيام بعدة إجراءات كخطوات احترازية.

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09:47ت م

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