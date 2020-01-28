

بكين 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

أوصت الصين التي تبذل جهودًا شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، اليوم مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها".

وذكرت بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يسهم في السيطرة على الوباء"، مؤكدةً أنها أعلنت هذه التوصيات "لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء".

// انتهى //

09:30ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين توصي مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج مع انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.