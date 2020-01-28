

نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وخباش والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي اليوم عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

// انتهى //

09:14ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد تنبه عن تأثر منطقة نجران بعوالق ترابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.