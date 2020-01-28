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شكرا لقرائتكم تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تستمر حتى الساعة السابعة مساء
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل). فيما تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
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