ستيفن سيغال يطمئن على صحة تركي آل الشيخ

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

حرص النجم العالمي ستيفن سيغال على الاطمئنان على صحة رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بعد خضوعه للعملية الجراحية التي أجراها قبل أيام.

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ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر به النجم ستيفن سيغال، وهو يطمئن على حالته الصحية، حيث قال له باللغة العربية: “مساك الله بالخير تركي آل الشيخ”، قبل أن يتمنى له الشفاء العاجل.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، سافر إلى الولايات المتحدة قبل أيام، للخضوع إلى عملية جراحية، ونشر صورة له أول أمس على حسابه بتويتر طمأن جمهوره على صحته من خلالها، وطلب منهم عدم تصديق الشائعات التي يتم ترديدها حول تدهور حالته الصحية.

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