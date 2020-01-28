فيديو يرصد تجمد المياه داخل مزرعة بالدوادمي

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول لحظة تجمد المياه أثناء خروجها من صنبور في إحدى المزارع بالدوادمي، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة.

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وقال مالك المزرعة والذي التقط مقطع الفيديو” “أنا الآن في مزرعتنا، درجة الحرارة -3 ، والماء متجمد من شدة البرودة”.

وانتشر مقطع فيديو آخر يوم أمس، يرصد لحظة تجمع الجليد على سيارة أحد المواطنين، والذي قام بتصوير مقطع الفيديو، وقال خلاله: “درجة حرارة الشفا اليوم لأول مرة تسجل 7 تحت الصفر، لا اله إلا الله، درجة متدنية جدًا.

وتشهد المملكة العربية السعودية انخفاضا شديدا في درجات الحرارة هذه الأيام، مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة، فيما توقع الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.

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