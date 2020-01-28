فيروس كورنا يصل إلى ألمانيا

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، مساء أمس الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

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وتبين أن المصاب رجل يعيش في منطقة شتارنبرج في بافاريا، والتي تقع على بعد 30 كيلو مترا جنوب غربي ميونخ.

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 81 شخصًا، بينما ارتفع عدد المصابون به إلى 2744، من بينهم 300 شخص في حالة حرجة.

يذكر أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت في الصين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وتحديدا في مقاطعة ووهان، قبل أن يصل إلى عدة دول أخرى، حيث تم تسجيل حالات إصابة في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ونيبال وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا.

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