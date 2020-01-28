شكرا لقرائتكم خبر عن نمر مفترس انقض على رجل هندي ليلتهمه من شدة الجوع.. لكن الأخير نجى بحيلة ذكية لاتخطر على بال (فيديو لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخدعة الماكرة التي استخدمها أحد سكان مدينة بهاندارا الهندية لينجوا بحياته من فتك نمر مفترس شن هجومًا شرسًا على سكان المنطقة. . قد يهمك ايضاً: نمر مفترس انقض على رجل هندي ليلتهمه من شدة الجوع.. لكن الأخير نجى بحيلة ذكية لاتخطر على بال (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

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وأفادت الصحيفة أن النمر طارد الرجل الهندي لمسافة طويلة قبل أن يسقط على الأرض وينفذ خدعة ماكره انقذته من فتك النمر، في الوقت الذي تجمع سكان المدينة بالقرب منه ولكنهم رفضوا التدخل حفاظًا على أرواحهم. أسرع النمر باتجاه الرجل واقترب منه بشدة، حيث تفقده بمخالبه قبل أن ينطلق ويهرب بعيدًا، بعد أن ظن أنه قد فارق الحياة، ولكنه تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص من سكان المدينة في الهجوم المروع الذي تم تصويره في منطقة بهاندارا، بمقاطعة ماهاراشترا ، وسط الهند.

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