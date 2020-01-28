بعد تنازل ذوي المتوفى عن الحق الخاص.. إطلاق سراح الطالب المتسبب في وفاة زميله بجدة

صدر أمر قضائي بالإفراج عن طالب في المرحلة المتوسطة وإخراجه من دار الملاحظة الاجتماعية بجدة بعد توقيفه إثر اتهامه بالتسبب في وفاة زميله. وأطلقت دار الملاحظة الاجتماعية سراح الطالب الموقوف تنفيذا لقرار المحكمة التي أصدرت أمرها بعد تنازل ذوي الطالب المتوفى عن الحق الخاصّ.
وكان الطالب الموقوف يستمر في تلقي دروسه اليومية الاعتيادية في مدرسة الدار التي أودع فيها بعد الحادثة التي وقعت داخل مدرسة في جدة في الثاني من صفر 1441هـ. وقررت النيابة العامة بعد الحادثة إيداع الطالب المتسبب في دار الملاحظة الاجتماعية، ومددت توقيفه بحسب “عكاظ” عدة مرات في انتظار إحالته لدائرة محاكمة الأحداث بالمحكمة الجزائية؛ لكن تنازل أسرة الطالب المتوفى أنهى مسببات توقيفه.
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