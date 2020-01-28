رئيس الهيئة الملكية للرياض: نتوقع زيادة بنسبة 20% في استخدام “النقل العام” بعد تشغيل المترو هذا العام

توقّع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أن تزيد نسبة استخدام النقل العام في المدينة من 1% إلى 20% بعد تشغيل مشروع المترو خلال العام الجاري 2020.

وأضاف -في مقابلة مع قناة “العربية”- أن مدينة الرياض مقبلة على زيادة في النمو خلال السنوات العشر القادمة، بدافع من المحركات الاقتصادية المتمثلة في المشاريع الكبرى كالمترو والقدية ومركز الملك عبد الله المالي وبوابة الدرعية.

وأكد الرشيد أن الرياض ستصبح خلال الفترة القادمة من أكثر المدن تنافسية على مستوى العالم، وستستقطب الاستثمارات العالمية استجابة لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

ولفت رئيس الهيئة الملكية إلى أن نمو الرياض لن يشتمل على الجوانب الكمية فحسب، بل سيشمل أخرى نوعية؛ كتقليل انبعاثات الكربون بفضل الاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجير المدينة ضمن مشروع “الرياض الخضراء” الذي ستُزرع فيه 7 ملايين شجرة.