احتراق مواطن على سريره في حائل وسط ظروف غامضة .. وبعد إغلاق ملف القضية صدفة كشفت المفاجأة!

أقدمت عاملة هندية على قتل كفيلها المسن ٧٠ عامًا بحائل حرقاً ، بعد أن أشعلت النار داخل غرفته .

رصدت مكان المال

وفي التفاصيل بحسب سبق ، كانت عاملة منزلية (هندية الجنسية) تعتني بمسن في منزله إضافة إلى رعاية أسرته به ، وقد اطمأن وعائلته لها ، ووعدها بأداء الحج هذا العام على حسابه الخاص تقديرًا لجهودها معه، وتفانيها في خدمته؛ إذ لاحظ عليها الأمانة والإخلاص. ورصدت العاملة مبلغاً كان يخبئه المسن بغرفته الخاصة التي ينام بها؛ فقررت التخلص منه، وسرقة المبلغ. وفي غرة جمادى الأولى الماضي ، وأثناء نوم المسن ، أشعلت النار بطرف فرش غرفة المسن ، وأغلقت الباب لإيهام عائلة المسن لاحقًا بأن الحريق عرضي، وسرقت المبلغ ، وباشرت فرقة الدفاع المدني والشرطة، ونتج من الحريق وفاة المسن احتراقًا ، إلا أن الشرطة لم تتوصل لسبب واضح للحريق وأغلق ملف الحادثة .

صدفة تكشف الجاني

وفي نهاية الشهر الماضي لوحظ وجود سيارة يستقلها عمالة من الجنسية الهندية داخل القرية التي يقطنها المسن، وكانوا يسألون عن بيت المسن مدعين أنهم شركة شحن ، حضروا من محافظة المجمعة لاستلام حقائب من العاملة لإرسالها للهند. ولاحظت عائلة المسن تجهيز العاملة حقائب ؛ فتم إبلاغ الشرطة ، وبتفتيش الشرطة محتويات الحقيبة اتضح احتواءها على مبلغ مالي يقدر بـ١٢٠ ألف ريال، وملابس متنوعة، تعود لأفراد أسرة المسن ، وباستجوابها انهارت، واعترفت بالجريمة ، وقد أوقفت شرطة محافظة موقق العاملة لإحالتها لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقها.