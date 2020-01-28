تعرف على “كليم” منصة الخط العربي المرن المميزة

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بعد ثورة التقنية الكبيرة في السنوات الأخيرة والاعتماد على الأجهزة الإلكترونية للكتابة، صار الخط العربي المكتوب باليد قليل الوجود، ونادر عندما يتعلق الأمر بأحد الخطوط الأصيلة التي تُبرز جمال الكتابة العربية؛ مثل خط الثلث، الديواني، الكوفي، الرقعة، والنسخ، وغيرها. والتي كلما نشاهدها نعجب بها بسبب المرونة العالية واستخدامها في تحويل الخطوط إلى لوحات مميزة أحيانًا.

هذه المزايا في الخط العربي المكتوب في اليد أصبح بالإمكان محاكاتها عبر شاشة جهازك، حيث جاءت منصة كليم لتقدم تقنية خطوط رقمية مرنة تساعد الراغبين في إنشاء خطوطهم أو الكتابة بحرية بأحد الخطوط العربية العريقة على إتمام الكتابة بأفضل شكل ممكن، لتمنحهم بذلك الفرصة لصناعة لوحات فنية بالخطوط بطريقتهم الخاصة بسلاسة.

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هذا الأمر ملائم وموفر جدًا للذين يريدون وضع لوحة خط عربي أصيل على أجهزتهم أو طباعتها لوضعها في أماكن مختلفة، كما أن الأمر مشابه مع الذين يرغبون بصناعة هوية بصرية لموقع مميز أو علامة تجارية دون الحاجة للكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

فمع منصة كليم الجديدة، أصبح بالإمكان الكتابة وإخراج النصوص بطريقة أشبه للكتابة بخط اليد للخطوط الأصيلة والتي تتميز برونق خاص، ويمكن استخدامها كلوحات فنية. لذا، إذا كنت ترغب بالحصول على التجربة، فيمكنك وضع بريدك الإلكتروني في خيار الاشتراك بأعلى الموقع (من هنا) لتصلك دعوة الانضمام للمنصة.

تعد أهم ميزات منصة كليم:

المرونة في إنشاء الخطوط رقميًا.

سهولة محاكاة خط اليد من مد الحروف إلى الحركات على الكلمات ومواقعها.

وجود خطوط “كليم” نفسها لمساعدة المستخدمين بالحصول على خطوط عربية جميلة بسرعة.

التحكم في تفاصيل الكلمات والحركات من تصغير وتكبير وثني وغيرها من الأمور بسلاسة.

إمكانية تصدير المشاريع على شكل ملفات PDF للطباعة أو SVG التي تتوافق مع الطباعة ثلاثية الأبعاد.

إمكانية العمل مباشرة عبر متصفحات كروم وسفاري بأي وقت وأي مكان دون الحاجة لبرامج لتثبيتها.

