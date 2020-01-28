الحصيني: بدء موسم «نجم البلدة».. وأجواء باردة تمتد 13 يومًا

أكد الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، بدء موسم «نجم البلدة» الذي يعد الموسم الثاني من «موسم الشبط» وتستمر الأجواء الباردة خلاله 13 يومًا، وذلك بدءًا من الغد الثلاثاء.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن «البلدة»، هو الطالع الخامس من طوالع الشتاء وأيامه 13 يومًا، ومعروف أن «أوله محرق وآخره مورِق»؛ لكونه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه أيضًا البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل، كما تصلح آخر أيامه الثلاثة لزراعة جميع الأشجار، ويشهد استمرار زيادة النهار ونقصان الليل، مجددًا التأكيد على أنه خلال تلك الأيام «يشتد البرد خاصةً مع هبوب رياح سيبيرية أو قطبية»؛ حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات كما يبلغ متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

ونشر الحصيني خريطة بالحالة الجوية المتوقعة، علق عليها قائلًا: بأن دخول (موسم نجم البلدة) يوافق حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من منطقة مكة (خاصةً المرتفعات منها) ومناطق الباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها وجنوب المدينة، قد تمتد إلى نواحي الوسطى وشمال الشرقية بشكلٍ أقل.

يشار إلى أن موسم «الشبط»، يشمل وفق خبراء الأرصاد نجمين، هما «النعايم، والبلدة» وكل نجم مدته 13 يومًا، ومجموعه 26 يومًا، وفي نجم النعايم، تزداد البرودة المصحوبة بالرياح خاصة بساعات الصباح، وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، بينما تكون الأجواء في «نجم البلدة» باردة رطبة لكن البرد ينحسر بشكل تدريجي، وتكون الفرصة مواتية لنمو الأشجار.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب ممطرة على 6 مناطق

الأرصاد تحذّر من «حالة جوية» تستمر 4 أيام في مناطق عدة

سحب رعدية ممطرة على جازان.. و«الدفاع المدني» يدعو لأخذ الحيطة والحذر