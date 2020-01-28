بالصور.. «الخريصي» يتفقد غرفة عمليات الهلال الأحمر بالرياض

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، الدكتور أحمد الخريصي، أمس الاثنين، بجولة ميدانية وتفقدية لعدد من الإدارات والمباني والمراكز التابعة للهيئة، إضافة لغرفة العمليات بمنطقة الرياض.

وبدأت جولة الخريصي بزيارةٍ لغرفة عمليات المنطقة بالضباب، واطلع خلالها على سير العمل بالغرفة، كما استمع لشرح مفصَّل عن عمل الغرفة منذ تلقي البلاغ وحتى ترحيله للفرقة الإسعافية.

وزار الخريصي خلال جولته القيادة الميدانية بالمنطقة والتقى خلالها بالقيادات الميدانية واستمع لشرح مفصل عن كيفية عمل القيادة الميدانية ودورها في علمية متابعة الفرق الإسعافية، ودعمها في الحوادث عالية الإصابات.

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وبعدها، قام بزيارة لغرفة العمليات الحمراء تحت الإنشاء واطلع على سير العمل فيها، كما استمع لشرح مفصل على ما سيتم إضافته في هذه الغرفة من تقنيات ومساحة عمل تحفيزية تخدم العاملين فيها.

وفي ختام الجولة، قام الخريصي بزيارة لمركزي إسعاف الضباب والحمراء والتقى خلالها بمنسوبي المركز؛ حيث استمع لأهم المعوقات التي يواجهها المسعف، كما أكَّد على اهتمامه بالمقترحات التي قدمها منسوبو المركز والعمل على تحقيقها فيما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة.

ورافق الخريصي خلال هذه الجولة، مساعد مدير عام الفرع للشؤون الإسعافية سعود الحربي، وعدد من قيادات الفرع.