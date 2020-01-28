بالصور.. وفود مجموعة العشرين تزور مركز الملك عبدالعزيز للخيول الأصيلة

زارت الوفود الدولية لمجموعة العشرين، مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وكان في استقبالهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان، ومدير عام المركز الدكتور عبدالغني الفضل.

وشهد مركز الملك عبدالعزيز، احتفالًا كبيرًا بمناسبة استقبال ضيوف المملكة، وتخلله فعاليات عديدة وعرض لوحات فنية، فضلًا عن مشاركة عدد من الفرق الشعبية بتقديم العرضة السعودية وفن السامري، وشهدت الوفود عروضًا للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات العربية الأخرى التي يمتلكها المركز.

والتقطت الوفود الصور التذكارية بالزي السعودي مع الخيل العربية والصقور، مبدين إعجابهم بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبالفعاليات التي لاقت استحسانهم.

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