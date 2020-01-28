البيئة: حالة تدفع الوزارة لتوقيع العقوبة على أصحاب الثروة الحيوانية

قال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله أبا الخيل، إن أصحاب الثروة الحيوانية مسؤولون نظاميًّا عن الإبلاغ عن أي إصابة يشتبهون بحدوثها في الحيوانات التي بحوزتهم؛ تجنبًا لتوقيع العقاب عليهم، مشيرًا إلى عدم مسؤولية الوزارة عن أسعار المواشي.
وأضاف أبا الخيل، بمداخلة لبرنامج «يا هلا»، المذاع على «روتانا»، أن الوزارة رفعت الحظر عن استيراد الأغنام والضأن الحية من: رومانيا وإسبانبا وألبانيا والسودان، بعد اعتماد آلية جديدة تضمن خلو الحيوانات من الأمراض، والاعتداد بالتقارير الفنية التي أعدتها فرق الوزارة المعنية بمتابعة الوضع البيطري في الدول الأربع، مشيرًا إلى الوزارة أبرمت اتفاقيات مع تلك الدول بشأن المحاجر الصحية؛ للتأكد من سلامة الأغنام.
وبشأن شكوى أحد أصحاب الحلال من هزال تعانيه الأغنام المستوردة من إحدى الدول، دعا أبا الخيل أصحاب الشكاوي للتواصل مع الوزارة عبر خدمة الهاتف المخصصة لأصحاب الثروة الحيوانية؛ لتباشر الفرق المعنية إجراءات التأكد من سلامة الحيوانات، وذلك في جميع أنحاء المملكة.
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